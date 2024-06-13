Распространителя рекламы наркотиков задержали брянские полицейские

25-летнего брянца, распространяющего рекламу наркотиков, задержали полицейские в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянске полицейские задержали 25-летнего молодого человека в момент размещения объявления о привлечении наркоторговцев. Ранее судимый за распространение запрещённых веществ парень успел наклеить на стены зданий почти 40 листовок с рекламой интернет-ресурса, пропагандирующего продажу и употребление наркотиков. В телефоне задержанного полицейские нашли «отчетные» фотографии.

По словам задержанного, подработку он нашёл в мессенджере. В качестве оплаты за свою работу молодой человек получал разовую дозу наркотиков для себя.

На задержанного правоохранители составили административные протоколы за употребление запрещённых веществ и пропаганду наркотических средств.