Разбойника из Новозыбкова суд отправил в колонию

Разбойника из Новозыбкова суд отправил за хищение 1,8 млн рублей у курьера в колонию на 10 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Выгоничского района рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении в отношении 25-летнего жителя города Новозыбкова.
3 марта прошлого года фигурант с сообщником организовали преследование машины курьера. Во время остановки соучастники повредили шины задних колес автомобиля. Потерпевший, обнаружив неисправность, остановился в деревне Скрябино Выгоничского района. Сообщили напали сзади, ударив металлическим прутом и молотком по голове. Злоумышленники похитили из машины мобильный телефон, более 1,8 млн рублей и 4,5 тысячи долларов США.
Суд отправил виновного на 10 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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