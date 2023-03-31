Разбойника из Новозыбкова суд отправил в колонию

Разбойника из Новозыбкова суд отправил за хищение 1,8 млн рублей у курьера в колонию на 10 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Выгоничского района рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении в отношении 25-летнего жителя города Новозыбкова.

3 марта прошлого года фигурант с сообщником организовали преследование машины курьера. Во время остановки соучастники повредили шины задних колес автомобиля. Потерпевший, обнаружив неисправность, остановился в деревне Скрябино Выгоничского района. Сообщили напали сзади, ударив металлическим прутом и молотком по голове. Злоумышленники похитили из машины мобильный телефон, более 1,8 млн рублей и 4,5 тысячи долларов США.

Суд отправил виновного на 10 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.