Разбойное нападение на женщину по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

2026, 15 января 16:36
Разбойное нападение на женщину по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

В полицию обратилась 59-летняя жительница Советского района Брянска. В подъезде многоквартирного дома на неё напал неизвестный мужчина и попытался похитить сумку. Злоумышленник ударил женщину по голове, предположительно, кирпичом. Женщина закричала и укусила нападавшего. Мужчина сбежал, бросив добычу. 

За нескольких часов оперативники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его. 24-летний житель Брянска ранее уже был судим. Злоумышленник пояснил, что на протяжении некоторого времени злоупотреблял спиртными напитками. Когда деньги закончились, он решил добыть их преступным путём. Вечером на улице он заметил одинокую женщину. Он преследовал её до подъезда, зашёл внутрь и около лифта напал.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Разбой».Суда он дожидается под стражей.

