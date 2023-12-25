Ребенок пострадал в ДТП на трассе в Брянском районе

Женщина, мужчина и четырехлетний мальчик получили травмы при столкновении легковушки и микроавтобуса на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 348 км автодороги М3 «Украина» в Брянском районе. 32-летняя женщина за рулём Toyota Camry выехала на полосу встречного движения. Иномарка врезалась микроавтобус Fiat Ducato.

Автомобилистку госпитализировали с субарахноидальным кровоизлиянием. Также в больницу с сотрясением головного мозга попал четырёхлетний пассажир иномарки. 35-летний пассажир легковушки получил рану лба и ушиб шейного отдела позвоночника. Его отпустили с назначением лечения.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.