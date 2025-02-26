Ребёнка на велосипеде сбила иномарка на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на трассе «Брянск-Смоленск-Теменичи» 48-летний водитель за рулём автомобиля Audi A6 сбил 35-летнюю женщину и ребёнка на трёхколёсном велосипеде. Пешеходы шли по проезжей части.

Ребёнок получил травмы. На его мать полицейские составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушение правил дорожного движения.

На водителя инспекторы также завели административное расследование.