Ребёнка сбила машина в Климово

Молодой водитель на иномарке сбил ребёнка в Климово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В рабочем посёлке Климово произошла авария. На улице Транспортная около дома №1 18-летний водитель за рулём Volkswagen Passat сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

пострадавшего с травмами доставили в больницу. Инспекторы составили на водителя легковушки два административных материала. Также полицейские привлекли к ответственности родителей ребёнка.