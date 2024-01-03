Ребёнок и трое взрослых пострадали в ДТП в Карачеве
Ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух машин в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Первомайской в городе Карачеве. 43-летний водитель за рулём «ВАЗ 21074» при выезде со двора не пропустил автомобиль Daewoo Nexia. 19-летний водитель ехал по главной дороге. При столкновении пострадали четыре человека.
20-летнему пассажиру отечественной легковушки, 66-летней пассажирке и водителю иномарки госпитализация не потребовалась. 13-летний пассажир Daewoo попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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