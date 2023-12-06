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Ребёнок получил травмы при аварии моторной лодки в Брянском районе

2023, 06 декабря 08:40 Происшествия
Ребёнок получил травмы при аварии моторной лодки в Брянском районе
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Перед судом предстанет брянец, обвиняемый в небезопасной эксплуатации моторной лодки и травмировании маленького сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее травмирование ребёнка. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя областного центра. 

По версии следствия, 19 августа 2023 года мужчина вместе с женой и шестилетним сыном плыли на моторной лодке по реке Десна на территории Брянского района. Судоводитель не прикрепил трос остановки двигателя лодки так, чтобы мотор останавливался при падении за борт. В районе Андреевского луга Супоневского сельского поселения лодка наткнулась на препятствие. В воде оказались все трое.  При этом мотор продолжал работать, лодка стала двигаться по кругу и наехала на ребёнка. Мальчик получил тяжёлые травмы.

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