Ребёнок пострадал на пожаре в брянском посёлке

Ребёнок пострадал на пожаре в жилом доме в посёлке Ивот. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Ивот на улице Пионерская загорелся частный жилой дом. На вызов прибыли спасатели на трёх автоцистернах. Они за час справились с огнём.

На пожаре пострадал ребёнок. С ожогами его доставили в больницу.

Причину пожара устанавливают эксперты.