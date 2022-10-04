Ребёнок пострадал в аварии в Брянском районе

10-летний мальчик проломил голову при столкновении машин на брянской трассе.

Авария произошла на 130 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. На перекрёстке столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Polo. Volkswagen под управлением 37-летней женщины-водителя врезался в стоявший на перекрестке Lexus RX200t.

В ДТП пострадал 10-летний пассажир Volkswagen. С переломом черепа, ушибом головного мозга и кровоизлиянием его госпитализировали.