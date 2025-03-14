Ребёнок провалился под лёд в Дятьковском районе

Ребёнок провалился под лёд в пруду в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте в Дятьковском районе. На пруду «Парковый» под лёд провалился ребёнок. Спасатели оперативно прибыли на вызов и достали несовершеннолетнего из воды.