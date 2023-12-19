Рецидивист из Брянска избил и ограбил нового знакомого, а затем выгнал его из квартиры без верхней одежды. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Об ограблении полицейским рассказал 38-летний житель Фокинского района Брянска. Мужчина разговорился с просившим сигарету прохожим. Новый знакомый пригласил его в гости, пообщаться за бутылкой спиртного. Застолье закончилось конфликтом. Хозяин жилья избил гостя. Он забрали у потерпевшего дорогой мобильный телефон и золотое кольцо, а затем выгнал, не дав забрать верхнюю одежду.

Стражи порядка задержали грабителя. 37-летний брянец уже дважды был судим за разбой. Похищенное имущество он заложил в ломбард.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».