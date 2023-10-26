Рецидивист из Брянска снял золотые украшения с приятеля

Рецидивиста из Брянска стражи порядка подозревают в краже дорогой цепочки с шеи знакомого. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию о пропаже золотой цепочки с кулоном заявил 34-летний житель Фокинского района Брянска. За сутки стражи порядка выяснили, что к краже причастен знакомый потерпевшего. 27-летний житель областного центра не раз уже был судим.

Мужчина рассказал, что отдыхал в одной компании с товарищем и приметил на нем дорогие украшения. Воспользовавшись тем, что приятель был сильно пьян, подозреваемый расстегнул цепочку на его шее, снял и спрятал в карман.

Драгоценности полицейские обнаружили в квартире рецидивиста. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.