Рецидивист обокрал соседа по даче в Брянске

Ранее судимый брянец сдал в скупку провода и металл с соседской дачи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился 39-летний житель Володарского района. С его дачного участка пропали электроинструменты, провода и 40 килограммов лома черного металла.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее судимый 44-летний сосед потерпевшего по даче признался в хищении. Имущество он сперва перетащил на свой участок, а затем на такси отвез в пункт приема металлолома. Часть вещей правоохранители изъяли.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Кража».