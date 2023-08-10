Рецидивист отобрал пакет с алкоголем у прохожего в Брянске

Ранее судимого мужчину задержали полицейские за ограбление прохожего и хищением велосипеда у курьера в областном центре. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратился житель Брянска. Он рассказал, что на улице Урицкого в Советском районе на него напал неизвестный мужчина. Прохожий ударил его по голове кулаком, а затем отобрал пакет, в котором находились четыре бутылки алкоголя и документы.
Оперативникам уголовного розыска задержали нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Кроме того, полицейские выяснили, что за два дня до нападения подозреваемый похитил оставленный курьером возле подъезда велосипед. Стражи порядка транспорт изъяли.
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