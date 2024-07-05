45-летнего рецидивиста из Брянска суд отправил на 12 лет в колонию за убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о убийстве. Приговор выслушал 45-летний житель областного центра.

30 декабря 2023 года пьяный мужчина в квартире по улице Ново-Советской поссорился со своим знакомым. Фигурант несколько раз ударил приятеля ножом в грудь и шею. Потерпевший умер на месте.

Ранее обвиняемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. Он провёл в тюрьме 11 лет и вышел на свободу в июле прошлого года.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.