Рецидивиста из Дятьково подозревают в краже денег у знакомой

Рецидивиста из Дятьково подозревают в краже 12 тысяч рублей из дома знакомой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратилась 40-летняя жительница Дятьковского района. Из её дома пропали 12 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро раскрыли преступление . Не так давно потерпевшая распивала дома спиртное с 27-летним жителем Дятьково. Мужчина уже был ранее судим.

Подозреваемого задержали. Они признался в краже и рассказал, сто деньги потратил.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.