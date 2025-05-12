Рецидивиста из Гордеевки обвиняют в угоне трактора с территории фермы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело об угоне трактора. В преступлении обвинили ранее судимого 24-летнего жителя района.

По версии правоохранителей, 17 марта 2025 года пьяный мужчина проник в незапертое помещение молочно-товарной фермы в деревне Рудня-Воробьевка Гордеевского района. Он угнал оттуда трактор МТЗ-82. Фигурант попытался уехать в село Гордеевка. Но по дороге он не справился с управлением. Трактор упал в кювет.