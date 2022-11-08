Рецидивиста из Климово суд отправил в колонию за убийство

Ранее судимого жителя Климово суд приговорил к 12 с половиной годам за убийство женщины. О приговоре рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд рассмотрел уголовное дело о краже и убийстве в отношении ранее судимого 54-летнего жителя Климово. В ночь с 9 на 10 мая фигурант поссорился с 42-летней супругой своего брата. Женщина попыталась убежать. Мужчина догнал её на улице и ударил ножом в сердце. Потерпевшая умерла на месте. Также следователи выяснили, что за два дня до этого он похитил у женщины смартфон.

В 2007 году мужчина уже был осужден Климовским районным судом за убийство и восемь лет провёл в колонии. Теперь по решению суда он вернётся в тюрьму ещё на 12 с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.