Рецидивиста из Новозыбкова суд отправил в колонию за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве и нарушении административного надзора. На скамье подсудимых оказался ранее судимый житель города Новозыбкова.

С сентября 2024 года по февраль 2025 года мужчина, находясь под административным надзором, неоднократно нарушал возложенные судом ограничения. В ночь с 10 на 11 марта 2025 года пьяный фигурант был в квартире своего знакомого. Мужчины поссорились. Обвиняемый избил хозяина жилья табуретом, а затем нанёс удары ножом удары в голову и туловище. Потерпевший умер.

Суд приговорил виновного к 11 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.