Рецидивиста из Почепа обвиняют в попытке убить знакомого ножницами

Рецидивиста из Почепа, ударившего знакомого в шею ножницами, ждет судебное разбирательство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже, побоях и покушении на убийство. В преступлениях обвиняют ранее судимого 51-летнего мужчину.

По версии следствия, в мае 2023 года в обвиняемый похитил имущество на восемь тысяч рублей из дома своей сестры. А 8 июня пьяным он ударил знакомую по лицу. Заступившегося за женщину приятеля фигурант избил и ударил ножницами в шею. Потерпевшего спасли врачи.

Обвиняемый уже был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из тюрьмы он вышел в марте 2023 года.