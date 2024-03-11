Рецидивиста из Стародуба ждёт суд за совершение краж

Рецидивиста из Стародуба ждёт суд по обвинению в кражах телефона, денег и алкоголя. Об этом сообщили региональной прокуратуре.

Стародубский районный суд рассмотрит уголовное дело о серии краж. В преступлении обвиняют 48-летнего уроженца Стародуба.

По версии правоохранителей, в сентябре 2023 года мужчина около кафе похитил телефон Xiaomi. А в ноябре чужой банковской картой 17 раз расплатился в торговых точках потратив свыше 9 тысяч рублей. Также фигурант совершил девять краж спиртных напитков из сетевых магазинов.

Мужчина ждёт суда под стражей.