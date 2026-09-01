Брянская тяжелоатлетка выиграла финал XIII Летней Спартакиады учащихся России

2026, 01 сентября 09:47

Брянская тяжелоатлетка выиграла финал XIII Летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В конце августа в селе Сукко Краснодарского края прошёл финал XIII Летней Спартакиады учащихся России по тяжёлой атлетике. Участие в соревнованиях приняли более 150 атлетов от 14 до 17 лет

Брянскую область представляли шесть спортсменов. В весовой категории до 69 кг выступила Александра Лысенкова. Она заняла первое место. Девушка также выполнила норматив мастера спорта.

В шаге от пьедестала остановилась Арина Верещетина. Она выступала в весовой категории 49 кг.