Руководитель брянского научно-исследовательского института выслушал приговор

Руководитель брянского научно-исследовательского института, обвиняемый в получении взяток на 12, миллиона рублей, выслушал приговор суда. об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. На скамье подсудимых оказался 61-летний мужчина.

С июня 2020 года по сентябрь 2023 года фигурант руководил научно-исследовательским институтом. Он получал от подчиненных работников взятки за покровительство и попустительство по службе. Сумма незаконного вознаграждения превысила 1,2 млн рублей.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. В доход государства конфискована сумма взятки.

Решение не вступило в законную силу.