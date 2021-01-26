Руководительница управления ветеринарии Брянска предстанет перед судом

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В железнодорожной поликлинике Смоленска приступили к вакцинации работников и населения против «Covid-19» В Смоленском регионе Московской железной дороги началась прививочная кампания против коронавирусной инфекции. В поликлинику №2 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Смоленск» поступила двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для вакцинации работников железнодорожного транспорта и всех желающих (по полису ОМС). В первую очередь прививки будут сделаны медицинскому персоналу, железнодорожникам, обеспечивающим безопасность движения поездов, а также работникам образования. Всем

Билеты на «Ласточку» Смоленск – Москва можно купить от 555 рублей В российский День студента АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запустило акцию для пассажиров дневных скоростных поездов. Специальные условия покупки билетов распространяются на поезда, курсирующие в сообщении между Москвой и Смоленском, а также другими городами. Стоимость билетов в рамках акции – от 555 рублей в зависимости от направлений. Оформить билеты по акционному тарифу можно до

Житель Рудни может получить уголовку за оскорбление полицейского Юный житель Рудни стал фигурантом уголовного дела за оскорбление полицейского, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В дежурную часть доставили безработного местного жителя 1999 года рождения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес участкового уполномоченного полиции, оскорбив его в