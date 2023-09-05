Руководителя брянского предприятия обвиняют в махинациях с налогами на полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с налогами. В преступлении обвиняют 51-летнего руководителя предприятия региона.

Следствие установило, что директор в декларациях по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 1, 2 и 4 кварталы 2021 года указал недостоверные сведения. Он занизил фактическую стоимость транспортных средств, проданных предприятием третьим лицам. Из бюджета он незаконно получил возмещения НДС на сумму более полутора млн рублей. Преступление выявили оперативники УМВД России по Брянской области.

Причиненный ущерб обвиняемым возместил.