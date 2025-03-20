Руководителя центра социальной помощи в Брянске обвинили в мошенничестве на 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. В преступлении обвинили директора Центра социальной помощи в областном центре.

Предварительно правоохранители установили, что с декабря 2018 года по январь 2024 года женщина с сообщниками вносила недостоверные сведения о получении соцуслуг гражданами. В рамках национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения региона выплачивал на расчетный счет некоммерческой организации компенсации за оказание социальных услуг. Деньги в виде премий получали директор и другие сотрудники организации, а также фиктивно трудоустроенные их близкие родственники. Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Обвиняемую суд заключил под стражу.