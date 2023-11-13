Руководителя фирмы-застройщика домов в Мичуринском взяли под стражу

Суд заключил в СИЗО руководителя строительной фирмы по обвинению в обмане дольщиков двух многоэтажек в посёлке Мичуринский. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следователей, с декабря 2016 года по октябрь 2023 года руководитель строительных фирм получил более 440 млн рублей от участников долевого строительства двух многоэтажек в посёлке Мичуринский Брянского района. Из-за противоправной деятельности застройщика ввести дома в эксплуатацию не вышло. Люди остались без квартир и денег.

Руководителю организаций предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО.