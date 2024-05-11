Самосвал врезался в дерево в Суражском районе

Водитель грузовика повредил голову и сломал таз в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 20 км региональной автомобильной дороги «Клинцы — Сураж» Суражского района. 27-летний водитель не справился с управлением самосвала Scania. Грузовик съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель с сотрясение головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза попал в больницу.

Инспекторы составили на мужчину три протокола. По факту аварии полиция проводит проверку.