Сбившего курьера в Брянске молодого водителя ждёт суд

20-летний водитель, в пьяном виде сбивший курьера на электровелосипеде в Брянске, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с пьяным водителем. В преступлении обвиняют 20-летнего жителя Севского района.

По версии следствия, ночью 13 сентября прошлого года на улице Степной в Брянске нетрезвый фигурант за рулём автомобиля Ford Focus проигнорировал знак «Уступи дорогу», и врезался в курьера на электровелосипеде. 19-летний потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал себя виновным.