Сбившего насмерть девочку водителя брянский суд отправил на работу

Водителя из Подмосковья, сбившего насмерть девочку, брянский суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели ребёнка в дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Московской области. 16 февраля 2025 года фигурант за рулём Volkswagen Tiguan на автодороге «Мглин-Сураж» в населённом пункте ехал со скоростью 80 км/ч. Он сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ребёнок умер от полученных травм.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ и лишил водительских прав. Кроме того, удовлетворен гражданский иск матери погибшей девочки на 1,4 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу.