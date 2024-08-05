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Сельхозтехника сгорела в брянском посёлке

2024, 05 августа 13:02 Происшествия
Сельхозтехника сгорела в брянском посёлке
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Сельхозтехника сгорела в брянском посёлке. Об этом сообщили в региональном МЧС.

5 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Выгоничском районе. В посёлке Пильшино загорелась сельскохозяйственная техника. Огонь тушили спасатели на двух пожарных автоцистернах.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара выясняют эксперты.

 

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