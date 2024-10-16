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Семь брянцев поверили лжеоператорам сотовой связи

2024, 16 октября 12:55 Происшествия
Семь брянцев поверили лжеоператорам сотовой связи
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Семь брянцев лишились почти пять миллионов рублей после общения с лжеоператорам сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области участились случаи обмана жителей мошенниками, которые представляются сотрудниками компаний сотовой связи. Злоумышленники информируют о якобы необходимости продлить договор на услуги или заменить сим-карту. Только за одни сутки под таким предлогом трое брянцев лишились 1 969 000 рублей. Всего за неделю семь жителей региона дали доступ мошенникам к своим счетам и лишились 4 943 000 рублей.

 

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