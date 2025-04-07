Семь машин сгорели на пожаре в Клинцах

Семь машин сгорели на пожаре в автосервисе в Клинцах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Клинцах. На улице Колхозная загорелось здание автосервиса.

Больше часа огонь ликвидировали три пожарные автоцистерны. Повреждения получили семь легковых автомобилей. На пожаре такое пострадал человек.

Экспертам предстоит выяснить причину пожара.