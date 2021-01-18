Семеро брянцев «подарили» дистанционным мошенникам около 150 тысяч рублей

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Жертвы мошенничества либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать деньги.

Так, в полицию обратился 31-летний житель Дубровского района, желавший приобрести автомобильные запчасти. Мужчина перевел запрошенные 44 500 рублей, но доставки товара так и не дождался, «продавец» также перестал выходить на связь.

При схожих обстоятельствах заказавшая разнообразные товары 54-летняя жительница Бежицкого района Брянска лишилась 18 500 рублей, оплатившая доставку оптовой партии медицинских перчаток 36-летняя жительница Володарского района – 15 000 рублей, предоставлявшие услуги в сфере транспортных перевозок 32-летний житель Советского района и 22-летний житель Фокинского района – 24 000 и 1400 рублей, продававшая голубей 34-летняя жительница Клинцовского района – 40 000, а заказавшая платье 35-летняя жительница Фокинского района – 3000 рублей.

Сейчас полицейские уточняют обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье УК РФ «Мошенничество».

Напомним, брянчанка перевела 50 тысяч рублей сайту «брокерских услуг»