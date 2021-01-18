Брянчанка перевела 50 тысяч рублей сайту «брокерских услуг»

Желание заработать в Интернете обернулось для 28-летней жительницы Бежицкого района Брянска потерей крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Женщина нашла сайт, предлагающий получение неплохой выручки через оказание брокерских услуг, и внесла на указанный счет 50 тысяч рублей.

После этого заявительница не только не получила желаемого дохода, но и не смогла вывести обратно свои деньги.

Сейчас полицейские уточняют обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Напомним, в Советском районе женщину обманули на 290 000 рублей взломщики соцсетей.