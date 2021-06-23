Семилетняя девочка ранена в ДТП под Брянском, водитель выпил после аварии

Авария произошла в Выгоничском районе.

Водитель и семилетняя пассажирка получили травмы в результате ДТП в выгоничском районе. Авария произошла 22 июня около 20.15 на 30-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.

По предварительной информации областной ГИБДД, 34-летний водитель Chevrolet Lacetti при повороте налево не уступил дорогу и врезался во встречный Ford Transit.

У водителя Chevrolet Lacetti диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. От госпитализации он отказался. Его семилетняя пассажирка, которая находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, получила резаную рану шеи.

Водителя Chevrolet Lacetti также оштрафовали за употребление алкоголя после совершения ДТП.