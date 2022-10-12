Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Брянске

В МЧС сообщили о столкновении двух машин в Фокинском районе областного центра, в котором пострадали люди.

Авария произошла 11 октября в 21 час. В Фокинском районе на проспекте Московский столкнулись две машины. В аварии пострадали люди.

Одному потребовалась помощь спасателей. Специалисты доставали человека из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Подробности аварии в полиции пока не сообщили.