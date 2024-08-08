Серию краж денег из организаций раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали братьев, подозреваемых в серии краж денег из организаций, а также разбойном нападении. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска раскрыли серию краж из организаций в Брянской области. В преступлениях подозревают братьев 1975 и 1983 годов рождения, проживающих в Калужской области.

С октября 2021 года по июль 2024 года фигуранты взламывали офисы на территории города Брянска, Дятьковского и Жуковского районов и похищали деньги. Из четырёх фирм они забрали 10 523 000 рублей.

После этого братья совершили разбойное нападение на компанию, производящую строительные материалы в Смоленске. Мужчин задержали.

Один из фигурантов признался следователю, что успешная кража приносила ему деньги и моральное удовлетворение от тщательно спланированной и безукоризненно проведенной «операции».

Подозреваемые находятся в СИЗО. Полицейские устанавливают причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах.