Серию краж из домов и квартир в Брянской области раскрыли стражи порядка

Правоохранители задержали двух подозреваемых в 11 кражах из домов и квартир в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За несколько месяцев на территории Унечского, Суражского, Клинцовского и Новозыбковского районов полиция зафиксировала серию краж из частных домов, а также квартир на первых этажах. Злоумышленники в отсутствие хозяев отжимала пластиковые окна и пробирались внутрь. Они забирали золотые украшения и деньги.

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников с поличным после кражи из квартиры по улице Вокзальной в Бежицком районе Брянска. 41-летний житель Унечского района и его 32-летний подельник из Клинцов уже были судимы.

Фигуранты признались в 11 кражах. Похищенные золотые украшения они сбывали в ломбарды Брянска и городов Подмосковья.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигуранты арестованы и ждут суда в СИЗО.