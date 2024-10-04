Серию краж из магазинов и домов раскрыли брянские стражи порядка

Двух подозреваемых в серии краж из магазинов и домов задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска раскрыли серию краж из магазинов и домов на территории Стародубского, Трубчевского и Почепского районов. Злоумышленники ночью взламывали замки и проникали в помещения. Из магазинов они похищали деньги, а из частных домов — металлические изделия. Сумма ущерба превысила 75 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в Почепском районе. 29-летний житель Погарского района ранее был судим за кражу, грабеж, разбой и изнасилование. Он только в июле этого года вышел из колонии. Его 40-летняя спутница также привлекалась к уголовной ответственности за подделку паспорта.

Фигурантов суд отправил с СИЗО.