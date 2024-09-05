Серию краж из магазинов раскрыли полицейские в Дятьково

Подозреваемого в серии краж из магазинов задержали полицейские в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники двух магазинов самообслуживания в городе Дятьково. Они сообщили о краже продуктов на более чем шесть тысяч рублей из торговых залов.

Полицейские установили подозреваемого в преступлениях. 35-летний житель областного центра уже был судим в этом году за мелкое хищение.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».