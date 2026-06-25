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Криминал

Серию краж из магазинов в Брянске раскрыли полицейские

2026, 25 июня 14:24
Серию краж из магазинов в Брянске раскрыли полицейские
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Рецидивиста, подозреваемого в серии краж из магазинов в Брянске, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники полиции Бежицкого района Брянска расследовали 11 эпизодов краж товаров из магазинов самообслуживания. По версии дознания, с июля 2025 года по май 2026 года 30-летний житель областного центра приходил в магазины самообслуживания, набирал в рюкзак, пакет или прятал под одежду шоколад, сыр, кофе, рыбные деликатесы, средства гигиены и даже обувь. Он покидал торговые точки без оплаты товаров.Ущерб в каждом случае составлял от 3 до 5 тысяч рублей.

Злоумышленник ранее не раз уже был судим. Похищенные товары мужчина продавал прохожим.

Уголовное дело рассмотрит суд.

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