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Врио губернатора Брянской области встретился с депутатом Николаем Валуевым

2026, 19 июня 13:07
Врио губернатора Брянской области встретился с депутатом Николаем Валуевым
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Врио губернатора Брянской области встретился с депутатом Николаем Валуевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук накануне встретился с депутатом Государственной Думы, руководителем Федерации бокса Брянской области, чемпионом мира и России Николаем Валуевым.

Они обсудили открытие в Брянске первой в стране Академии женского бокса.

«Выделен участок под строительство рядом с кадетским корпусом, готовы взять на себя вопросы, связанные с подготовкой площадки и подключением к сетям, и реализовать проект с привлечением средств по федеральной программе», — отметил Егор Ковальчук.

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