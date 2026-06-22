Памятные акции прошли в Брянской области в День памяти и скорби

2026, 22 июня 14:23

Памятные акции прошли в Брянской области в День памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранним утром 22 июня в Брянской области прошли памятные мероприятия в рамках международных акций «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». К митингам присоединились чиновники, депутаты, ветераны, общественные деятели, студенты и школьники.

В Брянске у стелы «Город воинской славы» и у подножия Кургана Бессмертия участники митингов создали из зажжённых свечей изображение скульптуры «Родина-мать зовёт!» и надпись «Брянск помнит!». Также собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К мемориалам легли красные гвоздики.