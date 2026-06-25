«Выручаем вместе»: как поход в магазин превращается в реальную помощь

2026, 25 июня 11:41

Российский Красный Крест и Фонд Х5 «Выручаем» подвели итоги акции «Выручаем вместе», прошедшей 28–29 мая.

За два дня покупатели 146 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 34 регионах страны передали волонтёрам почти 8 тонн продуктов — крупы, консервы, молоко, детское питание и товары первой необходимости.

В регионах, где акция совпала с Днём защиты детей, в волонтёрские корзины летели детские товары: соки, каши, игрушки, средства гигиены.

Принцип акции намеренно простой: берёшь с полки лишний продукт, отдаёшь волонтёру у кассы — и никаких дополнительных шагов. Собранное передаётся семьям в сложной ситуации, вынужденным переселенцам и воспитанникам детских домов. Акция проходит каждый месяц, а её охват продолжает расти.

В Брянской области акция тоже проводится, но параллельно здесь работает и фудшеринг с местным производством. Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста, рассказал об этом формате помощи сайту КП-Брянск: «Начиная с апреля в рамках сотрудничества с фондом «Выручаем» мы четырежды получали сырную продукцию от АО «Унагранде Компани». В общей сложности за этот период было принято и распределено свыше 2,5 тонн сыров. Схема отработана: мы самостоятельно выезжаем на производство в Севск, где в рамках фудшаринга нам отгружают моцареллу, рикотту, творожный сыр и ряд других позиций. После получения продукция оперативно доставляется нашим благополучателям — вынужденным переселенцам, воспитанникам детских домов и жителям домов престарелых».