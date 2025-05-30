Серию хищений продуктов из брянских магазинов раскрыли стражи порядка

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого кражах продуктов на 37 тысяч рублей из магазинов Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились работники двух магазинов самообслуживания в Советском районе Брянска. Из торговых залов пропали продукты стоимостью более 37 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили и задержали подозреваемого в кражах. 38-летний житель Жуковского района уже был судим.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.