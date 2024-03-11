Шесть брянцев лишились денег после общения с лжеоператорами сотовой связи

Шесть брянцев лишились полтора миллиона рублей после общения с лжеоператорами сотовой связи. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На минувшей неделе сразу шесть жителей Брянской области поверили телефонным мошенники, которые представлялись работниками оператора сотовой связи. Они предлагали продлить договор на услуги связи или заменить якобы устаревшую сим-карту на новую.

Во время беседы злоумышленники получили доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 1 502 000 рублей.