Шесть брянцев поверили в обман с инвестициями

Шесть брянцев лишились почти 10 млн рублей, поверив в обман с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Володарского района Брянска. Он пообщался с «экспертом» и решил инвестировал свои сбережения. На указанные собеседником счета мужчина перевёл 4 000 000 рублей. Получив деньги незнакомец исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё пять жителей региона. Они лишились 5 235 000 рублей.