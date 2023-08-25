Шесть человек пострадали в ДТП на брянской трассе

Шесть человек получили травмы при столкновении трех машин на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 15 км автодороги «Брянск-Дятьково» в Брянском районе произошло ДТП. 57-летний водитель на Lada LARGUS столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ-2111». Затем Lada выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai ELANTRA.

Травмы получили водитель и трое пассажиров автомобиля Lada, а также два пассажира из «ВАЗ».

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.